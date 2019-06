Giappone, terremoto e allarme tsunami

Tokyo, 18 giu. (AdnKronos) - Terremoto e allarme tsunami in Giappone. Il 'Japan Times', dal proprio profilo Twitter, riferisce che è stata registrata una scossa di magnitudo 6.8 a Yamagata, a circa 380 km a nord di Tokyo. E' stato emesso un allarme tsunami per le prefetture di Yamagata e Niigata e per l'area di Noto, nella prefettura di Ishikawa.

Lo tsunami, dopo il sisma delle 22.22 locali, secondo l'agenzia meteorologica nazionale potrebbe raggiungere un metro di altezza. Le variazioni della superficie del mare, sottolinea lo stesso ente, non dovrebbero provocare alcun danno.