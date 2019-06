Enel: Consorzio Energindustria Vicenza in visita centrali di Larderello e Torrevaldaliga Nord

Vicenza, 18 giu. (AdnKronos) - Da dove proviene e come si produce l'energia elettrica che mette in moto l'industria vicentina?. È quanto hanno voluto scoprire dirigenti ed imprenditori del Consorzio Energindustria, società di scopo promossa da Confindustria Vicenza per l’approvvigionamento di energia, che nei giorni scorsi hanno fatto visita alle centrali Enel di Torrevaldaliga Nord, a Civitavecchia, e di Larderello, in provincia di Pisa.

I due siti del Gruppo Enel rappresentano vere e proprie eccellenze italiane, nei quali le più avanzate ed innovative tecnologie vengono applicate alla produzione di energia elettrica da fonti sia fossili che rinnovabili e che oggi sono all'avanguardia in quello che rappresenta l'obiettivo del prossimo decennio: interpretare appieno la sfida della sostenibilità in tutte le sue dimensioni, tanto sociali ed economiche, quanto ambientali.

“La visita agli impianti di Civitavecchia e di Larderello ha suscitato grande interesse in tutti noi - ha sottolineato Carlo Brunetti, Presidente di Energindustria Vicenza - ed è stato motivo di orgoglio constatare come in questi siti si esprimano in maniera diversa delle vere eccellenze internazionali. Ci siamo resi conto dell’entusiasmo che anima le persone dedicate a questi impianti, le quali riescono a sfruttare in modo sempre più efficiente le risorse naturali, per assicurare il fabbisogno di energia del nostro Paese, sempre in linea con i migliori standard di rispetto dell’ambiente".