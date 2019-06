Salario minimo: Carfagna, 'da Di Maio pura demagogia, da Fi concretezza'

Roma, 17 giu. (AdnKronos) - “Pagare salari più alti ai lavoratori italiani? Siamo d’accordo, ecco perché non riusciamo a capire come mai le proposte di Forza Italia in merito siano state bocciate dalla maggioranza nella scorsa legge di Bilancio e ora nel dl crescita, così come le misure per abbattere il cuneo fiscale e incentivare una maggiore produttività. D’altronde questo governo in un anno è riuscito solo a rendere più costosi i contratti di lavoro e a bruciare miliardi di euro in misure elettorali". Lo afferma in una nota Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

"Ci sono quasi 3 milioni di lavoratori italiani che guadagnano meno di 9 euro l'ora e dobbiamo evitare che siano licenziati da chi non vuole pagare a sufficienza oppure che finiscano nel lavoro nero - prosegue l'azzurra-. Non basta una legge che impone alle aziende di pagare di più: questo rende solo le imprese meno competitive e di conseguenza fa diminuire il numero degli occupati. Bisogna proteggere sia le imprese sia i lavoratori, se non vogliamo un altro disastro come il decreto dignità”.