Ue: Conte, 'tempi nomine? Importante è far bene'

Roma, 17 giu. (AdnKronos) - Sulla possibilità che slittino le nomine ai vertici delle istituzioni europee "francamente non faccio calcoli 'se i tempi si allungano o si accorciano a vantaggio o meno dell'Italia'. L'Italia è pienamente coinvolta in questo processo, a Malta abbiamo parlato anche di questo, ho in programma una telefonata con Tusk e con tutti gli altri ci aggiorniamo costantemente". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando la stampa durante la visita al Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio, in corso a Parigi.

"L'Italia è partecipe di questo processo, se si arriverà per il 20-21 o si allungheranno i tempi non importa - dice ancora Conte - l'importante è arrivare alle nomine di personalità che facciano del bene per il futuro dell'Europa, personalità che abbiano spessore reale e politico, consapevoli dei problemi e della fase di crisi che l'Europa sta affrontando e che sappiano interpretare lo spirito dei tempi".