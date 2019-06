Costruzioni: Ance Veneto, nel 2018 crescono ancora gli investimenti (+2,1 p.c.) (3)

(AdnKronos) - Le previsioni Ance per il 2019 segnalano in Veneto un aumento degli investimenti in costruzioni del 2,8% in termini reali. Nel dettaglio dei singoli comparti si osserva un ulteriore incremento dell’1,5% per gli investimenti in manutenzione straordinaria dell’edilizia abitativa. In merito al comparto delle opere pubbliche, la stima Ance per il 2019 segna un primo segnale di inversione di tendenza con un incremento del 2,5% nel confronto con il 2018 non sufficiente a compensare le forti perdite degli anni precedenti.

“Le previsioni – conclude Salmistrari - per il 2019 sono positive, ma siamo preoccupati. La nostra preoccupazione si muove lungo due direttrici: da un lato la mancanza di soluzioni in grado di facilitare le amministrazioni pubbliche nella gestione della burocrazia e dall’altro lato le nubi all’orizzonte sulla nostra economia con un PIL in frenata e un rischio recessione che potrebbero mettere in difficoltà nuovamente il settore. Questo rapporto e questa giornata, però, offrono degli spunti e delle linee di intervento per il un settore come quello delle costruzioni che ha un peso specifico notevole all’interno del sistema economico Veneto”.