Musica: Battelli (M5S), 'concerto Ed Sheeran conferma, ticket nominale soluzione'

Roma, 17 giu. (AdnKronos) - "Quella appena trascorsa è stata la notte di Ed Sheeran a Roma, all'Olimpico. Un concerto tanto atteso dagli amanti del cantante britannico e una specie di evento apripista per il biglietto nominale in Italia. Una scelta fatta mesi fa dall'artista e dall'organizzazione che lo sostiene. Ricordo che dal primo luglio, grazie a una proposta del M5S a mia prima firma approvata in Legge di Bilancio, il biglietto nominale non sarà più un'opzione ma un obbligo per tutti gli eventi in strutture con una capienza superiore ai cinquemila spettatori. Ricordo anche che, a partire dallo scorso gennaio, chi rivende biglietti a prezzo maggiorato rispetto a quello nominale, opera già nell'illegalità". Lo scrive, sui suoi profili social, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli, primo firmatario della proposta per il contrasto al secondary ticketing.

"Chi mi segue lo sa, lavoro da anni a una legge per il contrasto del secondary ticketing, del bagarinaggio fisico e online, per mettere fuori legge le piattaforme di rivendita secondaria che rivendono i biglietti a prezzi fuori controllo. Questa legge è stata pensata per porre rimedio a una piaga che affligge artisti e spettatori. La mia norma è rivolta a tutti coloro che amano davvero la musica, la cultura, gli spettacoli e che hanno diritto a fruirne in libertà e al giusto prezzo", scrive Battelli.