Alimenti: al via la Tiramisù World Cup 'Summer Selection'

Venezia, 16 giu. (AdnKronos) - E’ iniziato il conto alla rovescia per le “Summer Selections” Bibione e Venezia Orientale della Tiramisù World Cup. Il 22 e il 23 giugno, il grande evento firmato Twissen approda in piazza Treviso a Bibione (Venezia) con un carico di concorrenti - rigorosamente non professionisti - che si sfideranno per preparare il tiramisù più buono del mondo.

L’evento è realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento, Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, Confcommercio Bibione e Confcommercio Portogruaro e con la promozione e il coordinamento generale del Distretto Turistico Venezia Orientale.

La TWC è una competizione che si fa oramai evento di portata internazionale, dando vita a una due-giorni a tu per tu con il famoso dolce al cucchiaio, diventato orgoglio e simbolo del Belpaese all’estero. Ad attendere i concorrenti, i giudici e il pubblico, in due giornate intense, ma soprattutto golose e divertenti. Oltre che per il suo potere rinvigorente, il tiramisù è conosciuto per essere un autentico generatore di buonumore, che può essere declinato in diverse varianti, a volte curiose e originali. E così, accanto alla gara per la ricetta originale, in programma dalle 18.00 alle 20.00, si svolgerà la sfida per la ricetta creativa, dalle 20.00 alle 22.00, con la migliore rivisitazione del classico dolce a base di savoiardi, mascarpone, uova, zucchero, cacao e caffè.