Migranti: minacce a Patronaggio, sit in di solidarietà ad Agrigento

Palermo, 15 giu.(AdnKronos) - Sit in di solidarietà per il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, davanti al Palazzo di Giustizia della città dei Templi. Un gruppo di cittadini, tra cui alcuni sindaci del comprensorio, han manifestato la propria solidarietà dopo le minacce di morte ricevute nei giorni scorsi dal magistrato e dai suoi familiari. "Siamo qua per dire al procuratore Luigi Patronaggio che gli siamo vicini e perché vogliamo che Agrigento esca fuori da questi tunnel, siamo stanchi e come cittadini vogliamo legalità e trasparenza”, ha detto Gaetano Milioto, del coordinamento per l’acqua pubblica “Titano” che ha promosso il sit in di vicinanza al procuratore capo di Agrigento.