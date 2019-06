Shoah: Segre, 'per scappare da leggi razziali mio padre finse di essere palermitano'

Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - "Nell'Italia fascista, cominciata la guerra, si strinse la morsa contro i cittadini italiani ebrei e con mio papà cercammo di fuggire in Svizzera. Un tentativo, però, drammaticamente fallito. Mio padre, allora, era riuscito a trovare due documenti con generalità false da cui risultavamo nati proprio a Palermo. E da palermitana falsa destinata ai campi di sterminio a palermitana d'adozione c'e' una grande differenza". Lo ha detto, visibilmente commossa, la senatrice a vita Liliana Segre, che oggi ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Palermo. Si dice "emozionato" anche il sindaco Leoluca Orlando. "Ho una grande emozione che non è di rito, ma un modo per comunicare l'orgoglio di questa città di potere avere tra i propri cittadini la senatrice Segre - ha detto - La sua presenza è la conferma che noi dobbiamo aver cura, e non paura, di chi è piu' debole e più povero di noi. Siamo tutti splendidamente diversi e uguali perché siamo esseri umani".

Hanno partecipato alla cerimonia a Palazzo delle Aquile, tra gli altri, il prefetto Antonella De Miro e l'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla e i vertici delle forze dell'ordine.