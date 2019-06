Lavoro: delegazione Cgil con Landini incontra Papa

Roma, 15 giu. (AdnKronos) - Una delegazione della Cgil guidata dal segretario generale, Maurizio Landini, e della Flai-Cgil, insieme all’Associazione Romana Studi e Solidarietà, rappresentata dal vice Presidente Manuel Sanchez, e al Presidente dell’associazione Elpis, oltre che direttore dell’Istituto Massimo, Padre Giovanni La Manna, sono stati oggi ricevuti in udienza privata da sua Santità Papa Francesco. Al Pontefice, si legge in una nota, la Cgil ha portato in dono la 'Carta dei diritti Universali del Lavoro'.

Al Pontefice la Cgil e le due associazioni hanno illustrato le azioni di solidarietà che insieme hanno sviluppato nel corso del 2018, che hanno portato a donare all’elemosineria vaticana, tramite il Cardinal Konrad Krajewski, quattro tir di derrate alimentare da donare ai bisognosi.

Al Pontefice, il segretario della Cgil ha illustrato le molte azioni di solidarietà, di tutela e di promozione dei diritti nel e del lavoro, di accoglienza nei confronti dei migranti che la Cgil ha sviluppato e ha intenzione di incrementare nel progetto “Sindacato di strada” di cui la Flai-Cgil è capofila.