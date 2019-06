Fisco: Cgia, è in arrivo lunedì nero tasse, da imprese e famiglie 32,6 mld (2)

Tutto pronto per il Rock in Roma: il teaser della kermesse

Roma, 15 giu. (askanews) - Tutto pronto per l'apertura del Rock in Roma, la kermesse musicale della Capitale. Rock internazionale, indie, elettronica e rap italiano: dal 2002 il festival capitolino non delude le aspettative del suo pubblico. Tre le location nei quali si svolgeranno i concerti: Auditorium Parco della Musica, Ippodromo Capannelle e Teatro Romano di Ostia. Programma: 22 giugno: ...