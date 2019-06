Caos Procure: Calenda, 'Lotti inaccettabile, Pd sia molto più netto' (2)

(AdnKronos) - "Esistono i processi ed esistono i comportamenti quando i comportamenti sono gravi ed evidenti il giudizio politico (sia ben chiaro) non può aspettare la sentenza definitiva. Valeva per la Marini sui concorsi e per Luca sui magistrati", scrive Calenda su twitter rispondendo a un follower.

Ed a un altro che lo invita a non prestarsi al gioco al massacro per abbattere Matteo Renzi e Luca Lotti: "Non ragiono così. Non faccio mai di tutta l’erba un fascio. Rivendico la qualità dell’azione di governo di Renzi ma non per questo devo far finta di non vedere i comportamenti di Lotti. Attenti a perdere oggettività. Ps mai prestato a manovre ne ieri ne oggi".