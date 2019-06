Sblocca cantieri: Conte, 'è legge, ora possiamo accelerare'

Nuovo scontro Sea-Watch-Salvini, Ong: non sbarcheremo a Tripoli

Roma, 13 giu. (askanews) - "La Sea Watch non sbarcherà i naufraghi in Libia. Tripoli non è un porto sicuro". È la risposta secca della Ong tedesca, postata sul proprio account Twitter, alla disponibilità della Guardia costiera libica di accogliere a Tripoli i 52 migranti soccorsi il 12 giugno dalla Sea Watch in acque libiche. "Tripoli non è un porto sicuro", ha proseguito la Ong, aggiungendo che ...