Pd: convention area Giachetti ad Assisi nel week end con Boschi, Rosato, Bonafè (2)

(AdnKronos) - "Crediamo sia necessario rilanciare un'idea di Italia che scommette sulla crescita, sulle riforme, sulle infrastrutture, sui diritti e sul futuro. Mentre Salvini e Di Maio bloccano il Paese. E lo faremo da Assisi, con una convention nazionale aperta a tutti coloro che vogliono partecipare", dichiara Luciano Nobili, Presidente ed animatore della mozione.

La convention nazionale sarà occasione per il primo bilancio della mozione nata per il Congresso Pd: "Con Anna e Roberto abbiamo costruito una splendida avventura nei mesi scorsi. Con tutti quelli che ci hanno creduto abbiamo deciso di non fermarci lì e che il congresso del Partito democratico era soltanto il punto di partenza", sottolinea Luciano Nobili. "Abbiamo l'ambizione di essere la minoranza riformista leale e ferma del Pd. E di rappresentare i riformisti che non vogliono rinunciare al Dna dei democratici", sottolinea.

“Noi abbiamo evitato ogni discussione durante le campagne elettorali anche sulle scelte che non ci convincevano e abbiamo lavorato pancia a terra per il risultato del partito alle europee e alle amministrative. E i frutti di un partito che finalmente marcia unito, con una minoranza che sa fare squadra invece di sabotare, si sono visti. Abbiamo anche chiesto anche il rinvio della discussione in Direzione proprio per non danneggiare in alcun modo il Pd. Ma ora è il momento di discutere", conclude Nobili.