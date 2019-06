Migranti: Patriarca (Pd), 'perché Conte sta zitto su Sea Watch?'

Selfie in aula durante voto Sblocca Cantieri, Carfagna li richiama: "Non siete in gita scolastica"

(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2019 Selfie in aula durante il voto per lo Sblocca Cantieri, la Carfagna richiama all'ordine, non siete in gita scolastica Fra i banchi di Montecitorio alcuni parlamentari scattavano selfie durante il voto sullo Sblocca Cantieri, la vicepresidente Carfagna richiama all'ordine: "Colleghi non siete in gita scolastica". L'aula della Camera ha approvato in via ...