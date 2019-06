Trasporti: Fit, il 26 esecutivi unitari, verso sciopero generale

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Abbiamo raccolto, come non poteva essere diversamente, in un un’unica vertenza tutte le problematiche del settore dei trasporti: si va verso lo sciopero generale insieme alla Filt-Cgil e alla Uiltrasporti". Ad affermarlo in una nota è Salvatore Pellecchia, il segretario generale della Fit-Cisl.

Il 26 giugno, spiega, "si terranno gli Esecutivi unitari di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti perché noi vogliamo risolvere presto i problemi e l’Esecutivo non ci ha lasciato altre opzioni. Da troppo tempo attendiamo risposte dal Governo: si stanno accumulando criticità nei settori dei porti, del trasporto aereo, della logistica e potremmo continuare, per non parlare della sicurezza del lavoro che sta peggiorando in tutti gli ambiti dei trasporti".

Se gli Esecutivi unitari decideranno per lo sciopero, conclude il sindacalista, "sarà probabilmente prima delle franchigie, cioè del picco del traffico vacanziero, per ridurre i disagi ai cittadini che si servono dei mezzi pubblici".