Cnh: Castaldi (M5S), 'bene sblocco investimeti per Iveco Dv'

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "E' importante lo sblocco di investimenti per Iveco Defence Vehicles. Al di là di tutto, è cruciale in questa fase difendere le aziende strategiche del paese. Con questo piano da oltre 7 miliardi non solo si scioglie un nodo occupazionale di primaria importanza, ma soprattutto si preserva il 'know how' di una realtà produttiva che ha fatto la storia di questo paese. Il lavoro di Luigi Di Maio conferma ancora una volta l'attenzione massima dell'esecutivo nella difesa dei nostri principali siti produttivi". Così Gianluca Castaldi (M5s), capogruppo in commissione Industria al Senato.