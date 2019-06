Conti pubblici: Le Maire, 'Italia afferri mano tesa Ue'**

Lussemburgo, 13 giu. (Adnkronos) - La Commissione Europea "ha fatto un grande lavoro con l'Italia e ha teso una mano all'Italia. Mi auguro che l'Italia afferri questa mano tesa dalla Commissione, prendendo le misure appropriate". Lo dice il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire, a Lussemburgo a margine dell'Eurogruppo. "Ci sono delle regole nella zona euro e tentiamo tutti di rispettarle: non è mai facile ma è importante per tutti" che vengano rispettate, conclude.