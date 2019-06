Lavoro: in Veneto in arrivo 171 assunzioni nei Centri per l'impiego (2)

(AdnKronos) - Il programma di rafforzamento dei CPI ha già portato nel corso del 2018 alla stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato di 14 dipendenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 del D.lgs. 75/2017, alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno di 8 rapporti di lavoro e al trasferimento a Veneto Lavoro con procedura di mobilità volontaria dall’esterno di 7 dipendenti. È al momento in corso, inoltre, la procedura per mobilità volontaria di due dirigenti per le Unità Operative Bilancio, Affari generali e approvvigionamenti e Coordinamento e Gestione rete pubblica dei servizi per il lavoro.

L’obiettivo per il prossimo triennio è quello di assumere personale quantitativamente e qualitativamente in grado di garantire il raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni, anche in riferimento alle politiche statali e regionali messe in campo in questi anni. Con l’introduzione del Reddito di Cittadinanza, ad esempio, i Centri per l’Impiego sono chiamati a svolgere una precisa attività relativa alla presa in carico, alla verifica dell’occupabilità, alla ricerca delle opportunità di lavoro e alla condizionalità, che produrrà un incremento dell’utenza dei CPI e che presuppone un piano di potenziamento degli stessi.