Whirlpool: De Micheli, 'Di Maio ha mentito e scappa da Parlamento'

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Sulla vicenda Whirlpool Di Maio non solo ha mentito agli italiani, ma scappa dal Parlamento per non rispondere punto su punto alle nostre domande, dover ammettere di aver raccontato bugie, di sapere da prima del 31 maggio dello stato di crisi dell’azienda. Gli viene più semplice affermarlo via radio che di fronte ai deputati di una commissione parlamentare". Lo dice la vicesegretaria del Pd, Paola De Micheli.

"La prossima volta, prima di mandare allo sbaraglio il sottosegretario Durigon ad improvvisare una risposta che dice il contrario di quanto affermato dal ministro, che sembra il libro dei desideri e non un piano concreto, consigliamo a Di Maio di concordare perlomeno una versione ufficiale. Al Parlamento si racconta la verità. A lasciare senza parole non è solo il disprezzo di questo governo, in primis dei vicepresidenti, per il Parlamento e le Istituzioni, ma soprattutto le bugie raccontate su Whirlpool, in barba ai tanti uomini, donne, famiglie che rischiano di perdere il lavoro”.