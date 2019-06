Titoli Stato: collocati Btp per 6,5 mld

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Collocati Btp a 3, 7, 10 e 15 anni per complessivi 6,5 miliardi di euro. Sono stati collocati btp a 3 anni (scadenza 15 luglio 2022) per 2,75 miliardi con richieste per 4,5 mld di euro. Il tasso è sceso a 1,05%, il rapporto di copertura è pari a 1,64.

Sono stati collocati btp a 7 anni (scadenza 15 luglio 2026) per 1,5 miliardi di euro con richieste pari a 2,895 mld di euro. Il tasso è sceso a 1,96% e il rapporto di copertura è pari a 1,92. Sono stati collocati Btp a 10 anni (scadenza 01 dicembre 2026) per 741 milioni di euro contro richieste per 2,16 mld. Il tasso è pari all'1,88% e il rapporto di copertura al 2,92. Infine sono stati collocati Btp a 15 anni (scadenza 1 marzo 2035). Il rendimento lordo è sceso al 2,87% Il rapporto di copertura è pari a 1,56.