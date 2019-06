Rai: alle 13 conferenza stampa alla Camera membri Fi Vigilanza

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Oggi alle ore 13, presso la sala stampa della Camera dei deputati (Via della Missione, 8 - Roma), i componenti di Forza Italia della Commissione di vigilanza Rai illustreranno ai giornalisti la loro posizione su quanto accaduto in Vigilanza e consegneranno dati sulla violazione del pluralismo nell’informazione Rai. Saranno presenti Giorgio Mulé, Patrizia Marocco, Andrea Ruggeri, Maurizio Gasparri, Alessandra Gallone e Renato Schifani. Si legge in una nota.