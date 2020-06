Fase 3: da Intesa Sp prestito di 35 mln a Rinascente con garanzia Sace

Milano, 11 giu. (Adnkronos) - Intesa Sanpaolo e Rinascente hanno sottoscritto un accordo per un finanziamento da 35 milioni di euro nell’ambito del programma Garanzia Italia di Sace previsto dal Decreto Liquidità. Le nuove risorse, per le quali Sace ha emesso in tempi brevi una garanzia al 70% controgarantita dallo Stato, verranno destinate al pagamento dei fornitori e al capitale circolante, sostenendo Rinascente nella fase di ripartenza dopo il periodo di chiusura forzata degli esercizi commerciali a causa della diffusione del coronavirus. "Con questo finanziamento a Rinascente siamo orgogliosi di supportare un simbolo di Milano e dell’Italia, la vetrina di tante eccellenze nazionali che ha fatto e farà la storia della grande distribuzione di alta qualità nel Paese”, spiega Richard Zatta, responsabile Global Corporate della divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo.

“Siamo orgogliosi di quest’operazione che ci vede al fianco di una realtà come Rinascente, vetrina e simbolo del nostro Paese e delle nostre filiere d’alta gamma nel mondo -dichiara Simonetta Acri, chief Mid Market Officer di Sace- un intervento in sinergia con un partner bancario quale Intesa Sanpaolo, che conferma il nostro impegno a sostegno dell’economia nazionale, in questo contesto complesso e in prospettiva di quella ripartenza che tutti auspichiamo”.

Mariella Elia, chief financial officer di Rinascente, sottolinea che "questo primo finanziamento è stato determinante per poter pagare tutti i nostri fornitori italiani di piccole e medie dimensioni e ha permesso, quindi, di sostenere la filiera produttiva della moda, fortemente penalizzata in questo periodo. Sostenere le attività produttive del territorio italiano permette di generare ricchezza su ogni fronte, dall’economia alla cultura, alla ricerca, al benessere sociale”.