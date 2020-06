Coronavirus: Speranza, 'da dibattito Camera spunti per riforma Ssn'

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - "Non voglio far cadere nel nulla un dibattito parlamentare che ritengo sia stato utile e anche denso di spunti. Molte delle indicazioni e degli orientamenti che sono arrivati, in modo particolare dai Gruppi di opposizione, potranno essere utili in una discussione che mi auguro questo Parlamento vorrà fare sulla riforma del Servizio sanitario nazionale, su come il Servizio sanitario nazionale guarda ad una fase post Covid, prova ad assumere anche la lezione di questi mesi drammatici". Lo ha affermato il ministro della salute, Roberto Speranza, al termine delle comunicazioni alla Camera sull'evoluzione dell'emergenza Covid.