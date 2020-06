Fase 3: Speranza, 'priorità riapertura scuole'(2)

(Adnkronos) - Speranza ha ricordato innanzi tutto la disposizione recentemente approvata in base alla quale il Parlamento deve essere preventivamente informato dal governo sui contenuti dei Dpcm. "Siamo alla primissima attuazione di questa disposizione" e "non voglio far cadere nel nulla -ha spiegato l'esponente dell'esecutivo- un dibattito parlamentare che ritengo sia stato utile e anche denso di spunti".

"C'è una cosa che si può fare già subito, perchè mi sembra che tutti i Gruppi parlamentari che sono intervenuti abbiano sollecitato al governo una particolare attenzione su quello che appare, e io ne sono particolarmente convinto, un tema di massima attenzione, che è quello della riapertura delle scuole a settembre. Mi pare che su un tema così delicato il Parlamento non debba dividersi, in modo particolare l'onorevole Gemmato (Fdi n.d.r.) ha posto in maniera puntuale, ma da ultimo anche l'onorevole Boldi (Lega n.d.r.), ma tutti i Gruppi, anche di maggioranza, sono tornati sulla priorità di attenzione che il governo deve porre su questo tema".

"Per queste ragioni -ha concluso Speranza- vorrei vincolare il mio parere positivo come governo alla risoluzione" della maggioranza, "all'aggiunta di un terzo impegno per il governo: a dare massima priorità al lavoro preparatorio in vista della riapertura delle scuole a settembre che dovrà avvenire in piena sicurezza. Mi sembra con questo atto di assumere un orientamento unanime emerso durante la discussione e così anche di provare a valorizzare questa discussione, che non è stata formale ma è stata un utile passaggio rispetto alle scelte che dovremo assumere".