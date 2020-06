Coronavirus: Regione Lombardia a Gori, 'diffusione dati sempre la stessa'

Milano, 11 giu. (Adnkronos) - "Quanto scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, non corrisponde al vero ed è privo di qualsiasi fondamento. La diffusione dei dati relativi al Coronavirus da parte di Regione Lombardia verso le autorità sanitarie e verso i mezzi di informazione non e' cambiata e continua a essere la stessa". Così in una nota la Regione a proposito del tweet del sindaco di Bergamo, che accusava la Lombardia di 'secretare' i dati per provincia dei morti.

"Sostenere, per alimentare la polemica politica e senza alcun riscontro veritiero, che la Regione 'secreti' i dati non fa onore a chi rappresenta le istituzioni".