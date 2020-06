Coronavirus: Gori, 'Regione ha secretato dati decessi per provincia'**

Milano, 11 giu. (Adnkronos) - "Leggo che in Lombardia ieri ci sono stati 32 decessi per Covid. Non si sa però dove, in quale provincia, perché la Regione non comunica più i dati divisi. Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli “ufficiali”, hanno secretato i dati per provincia". E' quanto scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in un tweet.