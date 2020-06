Calcio: Castillejo rapinato a Milano, fermati due uomini (2)

(Adnkronos) - Dopo la rapina i due si sono dati alla fuga a bordo di due distinti motoveicoli. Nel pomeriggio di oggi il calciatore si è presentato in questura per sporgere denuncia. La denuncia e i riferimenti identificativi dell’orologio sono stati inseriti nei canali informativi della polizia per le ricerche e, poco dopo, una pattuglia della polizia stradale di Arezzo, durante un controllo nell’area di servizio Bettolle dell’autostrada A1, ha fermato due persone a bordo di un'auto. I due erano in possesso di un orologio di valore, dello stesso modello e marca di quello sottratto al giocatore del Milan.

Gli agenti della Polstrada di Arezzo hanno contattato i colleghi della squadra mobile di Milano nei cui uffici si trovava ancora Castillejo. Il giocatore, tramite una foto, ha riconosciuto l’orologio.

I due uomini sono stati quindi fermati. La squadra mobile di Milano sta effettuando una perquisizione a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, in un'abitazione in uso ai due uomini.