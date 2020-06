Fase 3: Tabarelli, 'sforzo notevole Eni, compagnie si preparano a fine petrolio' (2)

(Adnkronos) - Secondo Tabarelli, il futuro post covid-19 "non porterà a una modifica radicale dei comportamenti, tra casa, lavoro e turismo. Secondo me tutto tornerà come prima, il problema è solo capire quando. Anche domanda petrolifera a inizio 2021 potrebbe essere già di nuovo ai livelli pre-covid", aggiunge.

Ad ogni modo, "l'unica cosa certa nell'industria del petrolio, una storia molto lunga, è la sua ciclicità: questo continuo cambiamento, questo ribaltamento continuo tra eccesso e scarsità. C'è chi dice che questo è il momento per abbandonarlo, è facile da dirsi e più difficile da farsi".

Oggi, come nel 1970, "il 97% della domanda nei trasporti viene coperta dai prodotti petroliferi. Non c'è alternativa in questo momento: abbiamo fatto 50 anni di politiche a favore di alternative nei trasporti, ultimanente con l'elettrico, ma non abbiamo combinato granché. Forse adesso ce la faremo. Abbiamo avuto miglioramenti tecnologici fantastici, ma le batterie elettriche fanno ancora fatica. E gli aerei con l'elettricità non possono decollare. L'importante - conclude - è non trovarsi senza petrolio se dovesse ancora servire".