Lodi: truffa e peculato, arrestato ex amministratore pubblico (2)

Milano, 10 giu. (Adnkronos) - Ai domiciliari è finito M.L., 52 anni, ex amministratore pubblico del Comune di Santo Stefano Lodigiano, mentre per l'altro indagato R. F., 60 anni, è stato deciso l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di 39.262,57 euro in relazione ai reati di truffa e peculato e di 292.793,77 euro e di 12 immobili, ad oggi di proprietà del Comune di Santo Stefano Lodigiano, ritenuti il profitto del reato di falso testamento olografo.

Le indagini, svolte dal gruppo di Lodi, "hanno permesso di far luce su gravi episodi di truffa, per il periodo dal 2004 al 2019, da parte dell’indagato principale che ha falsificato la firma del segretario comunale al fine di ottenere indebiti rimborsi riferibili ai permessi amministrativi concessi dalla società di cui è dipendente per svolgere le sue mansioni di amministratore pubblico in seno a giunte e consigli comunali mai tenuti".

