Enti locali: Rosato, 'ricordiamo anniversario sacrificio sindaco Rocca di Papa'

Migranti, dopo mesi di stop riprende il mare la nave Mare Jonio

Palermo, 10 giu. (askanews) - Dopo mesi di stop, legato al sequestro amministrativo prima e alle norme per l'emergenza coronavirus dopo, la nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans ha ripreso il largo. L'imbarcazione ha lasciato il porto di Trapani per iniziare una nuova missione nel Mediterraneo Centrale. Mediterranea torna in mare nel pieno rispetto di tutte le normative anti-covid, per ...