Lodi: truffa e peculato, arrestato ex amministratore pubblico

Televisione

Con il Cuore da Assisi, Gianni Morandi canta Lucio Dalla: il video da brividi

Con il Cuore nel nome di Francesco da Assisi, in diretta su Rai1 martedì 9 giugno 2020, con Gianni Morandi e Carlo Conti per le famiglie in difficoltà. Grazie ai Frati Francescani, è così ripartito l’evento benefico con la raccolta fondi da destinare a tutte quelle persone in crisi per via dell’emergenza Coronavirus. Dalla Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, la coppia Conti e Morandi ...