Migranti. Aimi (Fi), 'governo assuma posizione ferma contro Ong'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "I nostri Servizi ci hanno più volte messo in guardia dall’arrivo in Italia di pericolosi terroristi legati ad organizzazioni organiche al fanatismo islamico. Ed è tempo che il governo assuma una posizione ferma di condanna nei confronti delle Ong: essere troppo blandi rischia di mettere a repentaglio la sicurezza stessa del nostro Paese". Lo afferma il senatore Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Esteri di palazzo Madama.