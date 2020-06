Coronavirus: Papatheu (Fi), 'difficile rispettare accordi Parigi su clima'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Osservare l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici ed il riscaldamento terrestre ha esposto i Paesi aderenti al rispetto di impegni economici gravosi. Anche l'Italia ha fatto la sua parte. Con la crisi sanitaria dovuta al Covid-19 tutto è però cambiato e non si potrà -appare ovvio- far finta che nulla sia accaduto. Oggi, con almeno 500 mila disoccupati in più, onorare gli impegni derivanti dall'accordo di Parigi sarà molto più difficile se non impossibile, a meno che non si voglia impoverire ancora di più la Nazione". Così la senatrice di Forza Italia Urania Papatheu.