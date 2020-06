Teatro: cda nominerà nuovo direttore, Escobar non chiederà rinnovo

Milano, 9 giu. (Adnkronos) - Il consiglio d’amministrazione del Piccolo Teatro di Milano ha avviato le procedure per la nomina di un nuovo direttore al posto di Sergio Escobar. Escobar, spiega una nota, "ha confermato la volontà, già precedentemente espressa, di non chiedere il rinnovo del mandato per un nuovo quadriennio e si è dichiarato disposto a una prosecuzione – nelle forme compatibili con le norme in vigore – del proprio attuale impegno fino alla data del 30 novembre 2020, per consentire, nel frattempo, la nomina del nuovo direttore e un congruo periodo di affiancamento, come consuetudine in altre importanti Istituzioni europee".

Il cda "ha ringraziato il direttore Escobar per la preziosa attività fin qui svolta e per l’ulteriore assunzione di responsabilità e ha espresso la volontà di favorire procedure pubbliche e trasparenti di selezione. Il CdA procederà a informare i Soci fondatori e il Mibact per definire e avviare le modalità di selezione del nuovo direttore".