Fase 3: Crimi, 'per noi Mes resta strumento inadeguato'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - “Sul Mes abbiamo detto chiaramente la nostra posizione e continuiamo a ribadirla: il Mes è uno strumento inadeguato. È il motivo per cui abbiamo puntato su altro, sul Recovery Fund, che è un fondo che ha la possibilità di essere a fondo perduto. Voglio ricordare a tutti, perché qualcuno lo dimentica: il Mes è un debito", e lo faremo "con un organismo, il Mes, che ci pone delle condizionalita’ macro economiche. E non ci sono margini per dire che non ci sono condizionalita’ o che sono ridotte. Quando si modificherà il trattato, e allora sarà davvero senza condizionalita’, ne riparleremo". Così il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi, intervenendo a 'Sono le 20'.