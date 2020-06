Caso Regeni: Ferrara (M5S), 'spero ripensamento su fregate a Egitto'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Apprendiamo dalla stampa che sarebbe stato dato il via libera alla vendita delle nostre fregate militari Fremm all'Egitto. Ritengo sia un fatto grave e, a nome del Movimento 5 Stelle, auspico ci sia quanto prima un ripensamento". Lo afferma Gianluca Ferrara, capogruppo M5S in commissione Esteri del Senato.

"Sono persuaso -aggiunge- che, data la tragica vicenda del nostro concittadino Regeni, non si antepongano certi interessi alla ricerca della verità. L'Egitto è un nostro partner strategico nel Mediterraneo e vogliamo rimanga tale: per questo è necessario risolvere una volta per tutte questa vicenda, per normalizzare i nostri rapporti".