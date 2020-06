Coronavirus: in Lombardia sotto quota 100 posti occupati in terapia intensiva

Milano, 9 giu. (Adnkronos) - Scendono sotto quota cento in Lombardia i posti occupati in terapia intensiva da malati covid. Rispetto a ieri i ricoverati sono 11 in meno, e il totale si porta a 96 pazienti. Secondo l'ultimo bollettino della Regione, sono 48 in meno anche i ricoverati covid19 negli altri reparti: il totale dei posti occupati è 2.660 negli ospedali.