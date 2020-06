Fase 3: Provenzano, 'a Stato generali non andremo con foglio bianco'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Agli Stati generali dell'Economia "non andremo con un foglio bianco". Ad affermarlo a SkyTg24 è il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano sottolineando che al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte "stiamo trasmettendo le priorità dei rispettivi dicasteri e delle proposte in vista della fase di ripartenza". E poi, "è arrivato anche il contributo della task force Colao, che ringrazio per il lavoro svolto". Agli Stati generali, quindi, "presenteremo una nostra proposta che sarà discussa con tutti gli attori economici e non".

Nel rapporto della task force, aggiunge Provenzano, "ci sono cose che mi piacciono altre che mi convincono molto meno. Mi piace la parte sullo sviluppo sostenibile. Quello che manca, ad esempio, è il tema delle aree interne".