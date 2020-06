Governo: Cdm approva 3 dlgs su risoluzione Ue, una su controversie fiscali

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri di questa mattina -una riunione flash di appena mezz'ora- ha approvato tre decreti legislativi di attuazione di direttive Ue, uno sul tema delle controversie in materia fiscale.

"Su proposta del ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola e del ministro dell’Economia e delle finanze Roberto Gualtieri - si legge nella nota diramata post Cdm - ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione Europea. Con la direttiva si intende creare un ambiente più favorevole per le imprese e per chi svolge attività transfrontaliera, riducendo costi di conformità e oneri amministrativi e, di conseguenza, promuovere gli investimenti e stimolare la crescita".

"Per rafforzare la certezza del diritto in materia fiscale, la direttiva istituisce un meccanismo efficace, vincolante e obbligatorio di risoluzione delle controversie tra Stati membri che possono derivare dall’interpretazione e dall’applicazione di accordi e convenzioni per l’eliminazione della doppia imposizione, attraverso una procedura amichevole in combinazione con una fase arbitrale, con una scadenza chiaramente definita e un obbligo di risultato per tutti gli Stati membri", viene spiegato nella nota di Palazzo Chigi.