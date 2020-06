Fase 3: Conte puntualizza, 'da Colao contributo, deciderà politica'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Il documento della task force guidata da Vittorio Colao "è un contributo importante, ma non politico". E a decidere del rilancio del Paese non saranno i tecnici, ma la politica. Lo ha puntualizzato, a quanto apprende l'Adnkronos, il premier Giuseppe Conte nel corso della riunione con i capi delegazione delle forze di maggioranza, presenti anche il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e il sottosegretario Riccardo Fraccaro. Conte, nel corso dalla riunione, ha inoltre tenuto a puntualizzare che il documento Colao - diffuso dalle agenzie di stampa nonostante non fosse ancora a conoscenza dei ministri - non sarebbe trapelato da Palazzo Chigi.