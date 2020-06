Coronavirus: Eurofer a Ue, settore a rischio, adattare protezione acciaio all'era post Covid

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "La sopravvivenza dell'industria siderurgica europea è a rischio ulteriore, perché la proposta della Commissione Ue di revisione della salvaguardia dell'acciaio non considera il forte crollo della domanda a seguito della pandemia di Covid. Il contingente esente da tariffe dovrebbe riflettere la domanda siderurgica dell'Ue. Il settore siderurgico europeo è profondamente deluso dal fatto che la Commissione e molti governi dell'Ue non abbiano ancora deciso di prendere in considerazione questo aspetto". A suonare il campanello d'allarme sono gli amministratori delegati dell'industria siderurgica, tra cui figurano tra gli altri Geert Van Poelvoorde, il Ceo di ArcelorMittal Europe - Flat Products e presidente di Eurofer, Henrik Adam, il Ceo di Tata Steel Europe e Mario Caldonazzo, Ceo di Arvedi e vice presidente di Federacciai, sottolineando la necessità che l'Ue prenda delle misure di protezione dell'acciaio tenendo in considerazione il mondo post-Covid.

La domanda di acciaio, rilevano, "è diminuita del 50% dall'inizio della pandemia di Covid-19 a marzo. La nostra industria ha dovuto tagliare drasticamente la produzione per adattarsi a queste mutate circostanze, con il 40% della forza lavoro siderurgica dell'Ue licenziata o dover lavorare a tempo parziale. Nel frattempo, paesi come Cina, India, Indonesia e Russia non si sono riposati: hanno continuato, o stanno ripristinando, la produzione e lo stoccaggio di acciaio. Il rischio imminente di offerte di acciaio a basso costo inondando il mercato ostacolerebbe la nostra ripresa e la sopravvivenza di una delle industrie strategiche europee, una che sostiene 2,6 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti nell'Ue. L'attuale proposta potrebbe aumentare notevolmente la quota di mercato delle importazioni, mentre gran parte della capacità di produzione dell'Ue resta inattiva".

Il processo di revisione della salvaguardia, aggiungono, "consente di affrontare 'circostanze mutate', come quelle causate da un impatto gravemente negativo sull'economia e sui mercati a causa della pandemia".