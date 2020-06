Coronavirus: R. De Benedetti(Cir), 'per strutture Kos durissima prova'

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - "L’emergenza sanitaria provocata da covid19 ha stravolto le nostre vite. La nostra società ne subisce l’impatto". E' quanto ha affermato nel suo discorso all'assemblea degli azionisti Cir il presidente Rodolfo De Benedetti, parlando in particolare di Kos, il gruppo delle case di riposo e delle strutture sanitarie, che opera in Italia e in Germania e ha dovuto affrontare "una durissima prova".

Il settore in cui opera "è il più colpito dagli effetti primari della pandemia. L’esperienza comune delle strutture sanitarie pubbliche e private in Italia e all’estero ha purtroppo evidenziato quanto sia difficile fermare i contagi nelle residenze, in un contesto di estremo stress del sistema sanitario. Anche le strutture di Kos hanno affrontato e ancora affrontano una durissima prova. Il personale in servizio - ha sottolineato - ogni giorno si misura con nuove emergenze e i responsabili delle strutture devono gestire costantemente e velocemente il reperimento di nuove risorse quando si riscontrano casi di positività di medici o infermieri".