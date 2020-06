Moda: Dolce&Gabbana tornano soci Camera Nazionale

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - Il gruppo Dolce&Gabbana torna tra i soci della Camera Nazionale della Moda Italiana. "Quello di Dolce&Gabbana è un grande ritorno, che rafforza il nostro sistema e la nostra associazione. Avviene in un momento difficile per la moda ed è figlio del forte legame che hanno gli Stilisti con il nostro Paese. Oggi più che mai è importante essere uniti per fare sistema e salvaguardare la nostra industria unica al mondo", commenta il presidente di Camera Nazionale della Moda, Carlo Capasa, annunciando l'ingresso degli stilisti, che hanno partecipato nel mese di aprile all’iniziativa solidale di Cnmi “Italia, we are with you”, che ha permesso di donare alla Protezione Civile macchine respiratorie e altri materiali medici.

Dolce&Gabbana ha dato la sua disponibilità a partecipare alle iniziative a sostegno della filiera e darà il proprio contributo alle settimane della moda tornando ad essere presente nel calendario ufficiale della fashion week e parteciperà, con un evento, alla prima edizione della Milano Digital Fashion Week, in programma dal 14 al 17 luglio 2020. "Domenico e Stefano, oltre alla grande generosità di cui hanno dato prova in questa pandemia, hanno sempre messo al centro del loro lavoro un rapporto privilegiato con il nostro Paese promuovendolo attraverso la loro creatività e dimostrando un’attenzione unica per la filiera", agguinge ancora Capasa.

"Siamo da sempre innamorati dell’Italia e di tutte le sue bellezze e risorse, e abbiamo investito la nostra energia per sostenerla e farla conoscere al mondo. La moda ha bisogno, ora più che mai, di forte positività e unione. In un momento particolare come questo abbiamo pensato fosse importante e giusto unire le forze. Abbiamo sostenuto il progetto di Camera della Moda “Italia We Are With You” e poi abbiamo scelto di far parte della “Digital Fashion Week”. Queste collaborazioni ci hanno riavvicinato a Camera della Moda e rientrare a farne parte è stata una conseguenza naturale", affermano Domenico Dolce e Stefano Gabbana. "Speriamo - aggiungono - che uniti si possa guardare insieme al futuro dando alla moda il rispetto e l’attenzione che si merita, sia per sostenere la filiera produttiva, sia perché la moda stessa è una delle massime espressioni della creatività italiana".