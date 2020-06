Coronavirus: Pd Lombardia, 'Fontana e Caparini chiariscano su camici, gestione non buona'

Milano, 7 giu. (Adnkronos) - “Il caso scoperto e sollevato da Report merita che sia fatta piena chiarezza, e lo chiediamo al presidente Fontana e all’assessore Caparini. Nel momento in cui tutti i cittadini affrontano un’emergenza sanitaria mai vista prima le istituzioni devono essere senza ombre, completamente trasparenti ed efficienti". Ad affermarlo è il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Fabio Pizzul, in merito all’inchiesta della trasmissione Report di Rai3, che avrebbe scoperto un contratto di fornitura di camici ad Aria, la centrale acquisti della Regione Lombardia, da parte di un’azienda di proprietà del cognato e della moglie del presidente Attilio Fontana.

"La vicenda in questione va indubbiamente chiarita, e in modo convincente. Ora siamo di fronte, a tutti gli effetti, a una donazione, ma il fatto che Aria spa avesse agito con un affidamento diretto a un'azienda collegata al presidente Fontana non é certo segno di lucidità e buona gestione. Un vero pasticcio, nella migliore delle ipotesi, e non é certo il primo. Le cose da chiarire cominciano a diventare molte. Mi ostino a credere alla buona fede del presidente, ma la macchina regionale pare sempre più fuori controllo", sottolinea.