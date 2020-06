Ponte Messina: Siclari (Fi), 'unico modo per avere al Sud Alta velocità'

Roma 7 giu. (Adnkronos) - “Con i colleghi senatori abbiamo presentato una mozione in Senato a prima firma Giammanco (Sicilia) e seconda firma il sottoscritto (Calabria) per chiedere al governo l'impegno alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Si tratta di un'opera strategica ed essenziale per il rilancio del meridione e soprattutto per far uscire dall'isolamento la Sicilia. È l'unica opera infrastrutturale che consentirà di avere anche al Sud l'alta velocità e alta capacità ferroviaria necessarie per lo sviluppo e la competitività delle regioni meridionali a livello europeo ed internazionale". Lo annuncia il senatore di Forza Italia Marco Siclari.