Shoah: Pd, vicini a Fiano, sconfiggere razzismo e antisemitismo'

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Ad un nostro deputato, Emanuele Fiano, è stata inviata in queste ore un’immagine di Hitler con la scritta ‘Nel forno!’. Un gesto disgustoso, stupido, antisemita. Un’offesa ai milioni di morti nei campi di concentramento, ai milioni di caduti durante la guerra per sconfiggere il nazifascismo e restituire all’Europa libertà e democrazia". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa del Gruppo Pd della Camera.

"'Stasera mi hanno preso di mira ma io non ho voglia di rimanere solo ad incazzarmi', scrive Fiano -spiega il comunicato- in un post su Facebook, denunciando l’accaduto. E solo Emanule Fiano non è. Centinaia di cittadini gli hanno scritto per manifestargli solidarietà e vicinanza. Tutti i Democratici si stringono a lui, e a tutte le vittime di atti antisemiti, razzisti, violenti, oltraggiosi -e in questi ultimi anni purtroppo non sono poche- per testimoniare insieme il rifiuto di tali gesti, e la nostra voglia di sconfiggerli ora e sempre".