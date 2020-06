Fase 3: Salvini, 'Mantellini disgustoso con Lombardia, ed è esperto per odio in rete'**

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Parla l’esperto 'intellettuale' scelto dal governo per la task force contro l’odio in rete. Ma vi rendete conto? Disgustoso". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini, in riferimento ad un precedente tweet di Massimo Mantellini, che ha scritto: “La dico piano: chiudiamo i lombardi in Lombardia. Almeno per questa estate”.