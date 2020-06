Scuola: Sasso (Lega), 'Fratoianni e Leu dimenticano promesse per poltrona'

Il caso

Vittorio Sgarbi, paura in mare: salvato dalla figlia. E' stato sorpreso dalla forza delle onde Video

Vittorio Sgarbi salvato in mare. Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 giugno, in una spiaggia del litorale di Pala, nel sud dell'Albania. E' qui che Sgarbi era ospite nel resort «Green Cost». I suoi collaboratori spiegano - come si vede nelle immagini - che è stato sorpreso dalla forza delle onde ed è scomparso tra i flutti, per poi riemergere annaspando vistosamente. Il critico è ...