Fase 3: Marcucci, 'lavorare insieme senza spot ed eventi improvvisati'

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - “L’Italia ha bisogno di serietà, concretezza e buon senso. L’occasione che ci siamo conquistati con l’Europa non può essere sprecata, tutti gli strumenti varati da Bruxelles vanno usati, compreso il Mes. Bene far partire un confronto serio e approfondito sul futuro del nostro Paese. Governo, forze politiche, Gruppi parlamentari, ovviamente includendo le opposizioni,hanno il dovere di confrontarsi con le imprese, sindacati,con il terzo settore, istituzioni territoriali. L’Italia tutta deve pensare ad un progetto per il futuro per non sprecare questa immensa occasione. Lavoriamo insieme rinunciando a passerelle, spot, eventi improvvisati”. Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci.